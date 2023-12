ЈОКИЌ? ЗАСТАНИ, МОРАМ ДА СИ ГИ ИЗВАДАМ ОЧИЛАТА! Хит сцена во студио поради Србинот: „Не скока, не трча, но е НЕРЕАЛЕН“

0 SHARES Сподели Твитни

За Никола Јокиќ зборуваа и Бем Адебајо и Џудонис Хаслем.

Центарот на Мајами, Бем Адебајо, гостуваше во подкастот што го водеа двајца поранешни кошаркари, Мајк Милер и Џудонис Хаслем и сите немаа ништо друго освен пофални зборови за Јокиќ. Милер постави едноставно прашање – кој е најтешкиот чувар во лигата во моментов ? „ Тој мора да е висок Србин , Џокер“, рече Адебајо.

Тогаш стапи Хаслем, кој играше во НБА од 2002 до 2023 година и имаше можност да се бори со многу од најголемите ѕвезди во рекетот. „Човеку, тоа момче е нереално, морам да ги извадам наочарите , тоа … е нереално. Тој е нереален, не скока, не трча брзо, не можеш да го забрзаш, не можеш да го тргнеш. Не го мрдај. Не знам…“, рече Еудонис со неверување.

Bam Adebayo says Nikola Jokic is the hardest player to defend in the NBA“The thing that I most like about him is like he don’t flop…he not tryna get 16-17 free throws”(🎥 @theOGsShow / https://t.co/J0RgDtrj2E) pic.twitter.com/iSA4gUjCxc— NBACentral (@TheDunkCentral) December 27, 2023

За разлика од Стив Кер и Стеф Кари кои жестоко го нападнаа Јокиќ за изведување 18 пенали против Вориорс, Бем има сосема спротивно мислење. „Она што најмногу ми се допаѓа кај него е тоа што не флопува. Добро, луѓето се обидуваат да „продаваат“ фаули, но освен тоа. Тој не се обидува да изнуди слободни фрлања 16-17, туку се обидува да постигне гол “, заклучи Адебајо.



