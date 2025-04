0 SHARES Сподели Твитни

Денвер беше поразен од Голден Стејт, иако во еден момент во четвртата четвртина тимот од Колорадо имаше предност од 10 поени, на крај му дозволија на противникот да стигне до +15.

Никола Јокиќ играше сам за Нагетс, имаше 31 даден поен, седум скока и шест асистенции за времето поминато на теренот.

Видео

