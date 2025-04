Јокиќ постигна 61 поен, 10 скока и 10 асистенции

0 SHARES Сподели Твитни

НИКОЛА ЈОКИЌ одигра можеби најдобрата и несомнено најефикасната партија во својата кариера во НБА лигата. Во домашниот пораз на Денвер од Минесота по продолженија, 139:140, постигна 61 поен. Ова е личен рекорд за трикратниот и актуелен МВП на најсилната лига.

Најефикасната игра во кариерата на Јокиќ и рекордот на оваа сезона во НБА лигата

Јокиќ постигна пет поени повеќе отколку против Вашингтон минатата година, што досега му беше најефикасната утакмица. Ова е исто така и највисока ефикасност на некој играч оваа сезона во НБА лигата.

Факт е дека Јокиќ сега поради продолженијата одигра 14 минути повеќе отколку на неговиот досегашен рекорден натпревар против Визардс, но овој пат на крајот од регуларниот дел имаше 49 поени, така што ако натпреварот завршеше тогаш, тоа ќе беше неговата трета најефикасна игра.

Натпреварот отиде во продолженија, а Јокиќ во историјата

Така натпреварот отиде во продолженија, а настапот на Јокиќ на него во историјата. Јокиќ стигна до својот личен рекорд од 61 поен за исто така негов личен рекорд од 52 минути, со шут од игра 18/29, додека тројките ги погоди 6/11. Имаше по десет скокови и асистенции. Така стана првиот играч во историјата на НБА лигата со партија 60/10/10 и повеќе од пет тројки.

Воедно со 31. трипл-дабл сезонава го изедначи рекордот на Вилт Чемберлин, кој досега беше единствениот центар со толку трипл-даблови во една сезона. Но, Јокиќ сега е првиот центар во историјата на НБА лигата кој остварил трипл-дабл со 60 поени. Јокиќ стана и првиот играч со повеќе од 60 поени во повеќе од 50 минути по Мајкл Џордан.

