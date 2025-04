0 SHARES Сподели Твитни

Неочекуваното разрешување на Мајк Мелоун создаде потрес во редовите на Денвер Нагетс. По негова децениска улога како главен тренер и по неполни две години од освојување на НБА шампионатот, тимот реши да го раскине договорот. Причината е серијата од четири последователни порази, иако зад себе имаа 79 одиграни натпревари од регуларната сезона. Ова се случува во најнеобичен момент, кога Нагетс, кои се на пат кон плеј-офот, прават историски пресврт во тренерската позиција. Место него, во привремена улога доаѓа асистентот Дејвид Аделман. Само 24 часа по смената, тимот се натпреваруваше против Сакраменто и со лидерството на Никола Јокиќ забележа значајна победа од 124:116. Ваквиот триумф ги задржи во кругот на шесте најдобри тима пред завршницата на регуларната сезона. Вирален момент од натпреварот ја прикажува сцената во која Јокиќ презема лидерска улога, повикува пауза, и со табла и маркер ги насочува соиграчите како стратег. Тоа видео стана симбол на новата ера за Денвер и ја илустрира способноста на Јокиќ за преземање одговорност на теренот.

Јокиќ својот настап го заврши со 20 поени, 12 скока и 11 асистенции, обезбедувајќи трипл-дабл пред крајот на третата четвртина. Ова беше неговиот 33-ти трипл-дабл за сезоната, а вкупно 163-ти во кариерата, што го прави трет во историјата на НБА зад легендарните Оскар Робертсон и Расел Вестбрук.

The post Јокиќ презема раководството по промената на тренерот appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: