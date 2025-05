Јокиќ со нов триплдабл ја сруши Оклахома

0 SHARES Сподели Твитни

Кошаркарите на Денвер нагетс направија голем „брејк“ на стартот од полуфиналната серија во Западната конференција откако на гостински терен ја совладаа Оклахома со резултат 121-119 и поведоа со 1-0 во серијата.

Ова беше пресметка на двајцата водечки кандидати за МВП наградата оваа сезона, Шеј Гилџес-Александер и Никола Јокиќ, а како победник излезе српскиот ас кој ја предводеше својата екипа до триумф.

Иако Оклахома имаше водство од 10 поени на полувремето (60:50), Денвер успеа да се врати во игра до почетокот на последната четвртина кога заостануваше со само пет поени (90-85). Домашниот тим ја одржуваше предноста до самиот финиш, но Нагетси направија серија од 8-0 и јго одведоа натпреварот во драматична завршница.

Прво Јокиќ погоди две слободни фрлања за -1, па Гилџес-Александер со лесен влез врати на +3 за Оклахома. По тајм-аутот на Денвер, фаулиран беше Гордон кој беше прецизен од линијата за слободни фрлања. Потоа Хоумгрен промаши два пати од линијата, а во следниот напад Гордон погоди тројка која им донесе водство, а на крајот и пбеда. Последниот напад на Тандер заврши без реализација.

Никола Јокиќ мечот го заврши со неверојатни 42 поени, 22 скока и 6 асистенции, додека Арон Гордон уфрли 22 поени и додаде 14 скока. Кај Оклахома, Гилџес-Александер беше најдобар со 33 поени, 10 скока и 8 асистенции.

Втората пресметка е закажана за ноќта меѓу среда и четврток, повторно во Оклахома.

