ЈП „Паркови и зеленило“ алармира: Не паркирајте под дрвја – невремето е на пат

По најавата од УХМР за нестабилно време, се очекуваат поројни дождови и грмежи попладне и во текот на ноќта, со можност за краткотрајно невреме во одредени делови од котлината. Граѓаните се предупредуваат да не ги паркираат своите возила под дрвја, со цел да се избегнат можни штети и несакани последици.

Во случај на паднато дрво, граѓаните се повикуваат да пријават во Центарот за управување со кризи (ЦУК) на телефон 112 или на дежурните контакти објавени на веб-страницата на претпријатието. Ова предупредување е дел од мерките за заштита на безбедноста на граѓаните и нивната имотна сигурност во услови на неповолни временски услови.