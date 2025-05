Јубилеј за Раде Силјан одбележан и во Србија

0 SHARES Сподели Твитни

Во чест на седумдесет и пет годишнината од раѓањето и половина век од објавувањето на првиот книжевен труд на македонскиот поет Раде Силјан, овие значајни јубилеи се одбележуваат и во Србија. Издавачката куќа „Арка“ ја издаде „Лажно време“, двојазична книга која вклучува избрани и нови песни на Силјан, на македонски и српски јазик. Преводот на српски го изврши академикот Ристо Василевски, познатиот промотор на македонската поезија во Србија, соопшти издавачката куќа „Матица“. Ова дело пред српската читателска публика го прикажува целиот поетски опус на Силјан, со фокус на разните етапи и тематско-мотивските прстени на неговото творештво, што вклучува и најновите дела. Книгата вклучува и предговор од Паскал Гилевски, еден од најдобри познавачи на Силјановата поезија, кој вели дека лириката на Силјан е отворена, објективна и читлива, погодна за пошироката публика, а не само за елитни кругови на читатели. Со ваков пристап, според Гилевски, Силјан ги следи стапките на народните поети како Блаже Конески и Ацо Шопов. Најважно, Силјан никогаш не се подал на литературни трендови кои го оддалечуваат стихозборот од публиката. Во изданието на „Арка“ се изразува и новата форма на патриотска поезија што ја внесува Силјан во македонската литература.

Преку своите дела, Раде Силјан формира целосно заокружен и препознатлив поетски идентитет, кој кулминира со зрелиот израз во неговите посовремени книги. Издавачката куќа „Арка“ претходно објави и избор од Силјановата поезија под наслов „Огледало на вековите“. Во својата литература, Силјан е препознатлив не само како поет, туку и како истакнат книжевен критичар, истражувач, преведувач и антологичар. Он е добитник на бројни награди како „Браќа Миладиновци“ и „Ацо Шопов“, како и државната награда „11 Октомври“. Неговите дела се преведени на повеќе јазици и имаат добиено високи меѓународни признанија. По повод неговиот 75-ти роденден и 50 години од првото издание, Здружението за уметност и култура „Дијалог“ од Скопје објави избор од неговата поезија и критика.

