Јужна Кореја: Се бараат 15 години затвор за екс премиерот Хан за обид за воведување воена состојба

Јужнокорејските обвинители денеска побараа 15-годишна затворска казна за поранешниот премиер Хан Дак-су поради неговата наводна вмешаност во неуспешниот обид за воведување воена состојба на поранешниот претседател Јун Сук Јеол минатата година, објавија локалните медиуми.

Тимот на специјалниот советник Чо Еун-сук го поднесе барањето за време на последното рочиште од судењето на Хан во Централниот окружен суд во Сеул, според Јонхап њуз.

Се очекува Хан да биде првиот што ќе добие пресуда во случајот за воена состојба, бидејќи судот претходно соопшти дека планира да ја донесе својата пресуда на 21 или 28 јануари следната година.

„Иако обвинетиот, всушност, беше единственото лице кое можеше да ја спречи ситуацијата со бунтот во овој случај, тој ја напушти својата должност како слуга на целата нација и учествуваше во злосторството за бунт преку низа дела пред и по прогласувањето воена состојба“, рече член на тимот на специјални советници.

Овој август, специјалните обвинители го обвинија Хан за поддршка на неуспешниот обид за воведување воена состојба на поранешниот претседател Јун минатиот декември.

Јун беше отстранет од функцијата во април од страна на Уставниот суд поради неговиот неуспешен обид да воведе воена состојба. Тој е во затвор од јули.

