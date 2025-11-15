Љубовен хороскоп до 22 ноември: Минатото на Бикот им тропа на врата, Близнаците се вљубени до смрт

0 SHARES Сподели Твитни

Венера во знакот на Шкорпија носи фатални љубовни средби за Бик и Лав.

ОВЕН

Страстите се будат, но и нервозата. Ако сте во врска, ќе ви треба повеќе трпение за да избегнете непотребни расправии. Слободните Овни би можеле неочекувано да се заљубат во личност од странство. Венера во Шкорпија, исто така, укажува на средба со разведена личност.

БИК

Вашите емоции се длабоки, но и донекаде посесивни. Вашиот партнер го чувствува притисокот, затоа обидете се да бидете нежни. Некој од минатото повторно ќе им испрати порака на Слободните Бикови. Венера во Шкорпија носи фатална љубов, но и голема љубомора.

БЛИЗНАЦИ

Поради ретроградниот Меркур, ги обновувате старите контакти. Венера во Шкорпија ви носи флерт на работното место. Ова е личноста која ви дава тајни сигнали. Во овој период сте расеани и неодлучни, затоа бидете внимателни какви избори правите во љубовта .

РАК

Чувствувате потреба за топлина и блискост, но и за сигурност. Во врската има емоционално продлабочување, додека слободните Ракови можат да запознаат некого преку пријател. Обавезно прифатете ја поканата за состанок бидејќи ве очекуваат нови познанства.

ЛАВ

Љубовниот живот станува возбудлив. Вашиот партнер покажува повеќе внимание од порано и конечно го добивате она што го посакувавте. Слободните Лавови ги следи страсна средба бидејќи Венера во Шкорпија носи зголемени страсти. Ве очекува повик од минатото од странство.

ДЕВИЦА

Премногу размислувате за минатото и тоа ве спречува. Оваа недела треба да се ослободите од старите приказни и да се отворите за нови. Партнерот сака искрен разговор. Слободните Девици очекуваат жежок флерт преку апликации за пораки, но и можност за кратко патување.

ВАГА

Романтиката е во воздухот, но и искушенијата се тука. Ќе бидете привлечни и забележани, а ако сте зафатени, внимавајте на флертувањето кое може да се претвори во нешто повеќе. Слободните Ваги имаат шанса да започнат убава врска, но заснована на пријателство.

СКОРПИЈА

Длабоките емоции и силната интуиција ве водат во вистинската насока. Вашиот партнер ќе покаже колку му значите. Слободните Скорпии ги следи средба што го менува нивниот поглед на љубовта, па затоа е можно кармичко познанство. Венера во вашиот знак ви дава убавина и магнетизам, па затоа сте практично неодоливи.

СТРЕЛЕЦ

Ретроградниот Меркур во вашиот знак може да донесе порака од поранешна љубов. Обидете се да не го идеализирате минатото. Врската бара повеќе искреност и помалку непромисленост. Слободните Стрелци имаат шанса за авантура што брзо се претвора во емоција.

ЈАРЕЦ

Чувствувате потреба за стабилност и сериозност. Вашиот партнер го цени вашиот труд и лојалност. Слободните Јарци ги следи познанство со личност која инспирира доверба и може да стане долгорочна приказна. Некои Јарци ја мешаат љубовта и пријателството.

ВОДОЛИЈА

Ве очекува бурна емотивна недела. Венера и Сонцето во Шкорпија им носат криза на зафатените Водолии. Слободните Водолии ќе флертуваат на работа, но нема да бидат заинтересирани за сериозна врска.

РИБА

Нагласениот деветти квадрат укажува дека е идеален период за заеднички патувања. Можете да ја пронајдете љубовта во друг град или со некој од странство. Не дозволувајте работата да ви пречи да бидете добри кон вашиот партнер.

