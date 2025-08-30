Љубовен хороскоп до 6 септември: Минатото чука на вратата на Ракот, Девиците влегуваат во тајна врска

0 SHARES Сподели Твитни

Сатурн се враќа во знакот Риби и носи големи љубовни предизвици за Раковите, Скорпиите, Водолиите и Рибите.ОВЕНАспектирањето на Венера со Плутон е одличен тест за љубовта. Ќе имате затегнат однос со вашиот партнер. Слободните Овни ќе имаат средба со личност која ќе се појави во нивниот живот за да научи емотивна лекција. Тешка недела за започнување нова романса.БИКСемејните проблеми влијаат на вашиот емотивен живот. Поради деловни компликации, нема да можете да покажете вистински емоции, па затоа вашиот деловен живот ќе влијае и на вашиот приватен живот. Обидете се да не ги проектирате негативните чувства од работата врз љубовта.БЛИЗНАЦИЌе имате договорено љубовен состанок. Сепак, личноста што ви се допаѓа ќе ја покаже својата љубоморна страна, па тоа ќе ги искомплицира работите. Веројатно ќе го одложите состанокот поради недоразбирања во комуникацијата. Расположени сте за флертување преку СМС-пораки.РАКРетроградниот Сатурн ве врати назад во времето. Затоа, ќе мора да надминете некои пречки што постојат во врската со вашиот партнер, а кои не се решени од 2023 година. Слободните Ракови имаат шанса за судбоносно познанство.ЛАВВенера во вашиот знак ви носи страсна авантура. Ќе имате можност да се заљубите како никогаш досега во вашиот живот. Највозбудливото време од летото е пред вас и треба да го искористите максимално. Венера во Лав укажува дека сте и еден од најубавите знаци во Зодијакот.ДЕВИЦАСезоната на вашиот знак ви носи возбудлив период, но и тајна љубов. Имате личност за која тајно размислувате бидејќи од некоја причина е недостапна. Сè што е далеку и забрането ви е привлечно. Внимавајте што посакувате, бидејќи можете да влезете во афера.ВАГАВенера во Лав ви носи љубов од пријателството. Вие ќе бидете главниот иницијатор за запознавање на личноста што ви се допаѓа. Можеби дури и се познавате долго време, но дури сега ќе сфатите какви се вашите вистински чувства кон неа.СКОРПИЈАСе наоѓате во врска која ја буди вашата темна страна. Имате опсесивни мисли бидејќи личноста што ви се допаѓа е неразбирлива. Обидете се да не правите љубоморни сцени и пронајдете компромисно решение за врска која не е најстабилна.СТРЕЛЕЦМарс во Вага ви носи љубов од пријателска врска. Исто така, Венера во Лав може да ви донесе љубов од странство. Ако сте во брак, промената на градот во кој се наоѓате ќе донесе освежување во вашата врска. Исто така, некои Стрелци очекуваат средба на пат.ЈАРЕЦВе очекува заедничко патување. Секоја промена на местото може да ви отвори простор за стекнување нови познанства и подобрување на врската во која се наоѓате. Ретроградниот Сатурн во Риби ве прави ранливи и мрачни.ВОДОЛИЈАИнтензивно размислувате за личноста што не можете да ја имате. Тоа се претвора во опсесивна врска, која не можете да ја контролирате. За среќа, тоа е само фаза, па брзо ќе излезете од кризата. Слободните Водолии очекуваат кармичко познанство.РИБАВе очекува средба со личност која речиси ја напуштила емотивната врска. Сатурн се врати во вашиот знак и пристигна за да ги разјасни емоционалните ситуации кои не функционираат и да донесе колапс на врските на кои им е дојден крајот. Бидете мудри и ослободете се од она што повеќе не ви е потребно.

