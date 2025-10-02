Љубовните бродоломи не престануваат: Овие хороакопски знаци постојано ја повторуваат истата грешка

0 SHARES Сподели Твитни

Некои знаци имаат среќа во љубовта, додека други минуваат низ слични шеми кои постојано им носат разочарување. Астролозите нагласуваат дека одредени знаци, поради нивната природа и емоции, често ги повторуваат истите грешки во врските, па затоа се чини дека љубовните бродоломи никогаш не престануваат.Рибите имаат тенденција да ги идеализираат своите партнери и често гледаат што сакаат во врската, а не што навистина постои. Нивната чувствителност и потреба за љубов ги наведуваат да ги игнорираат предупредувачките знаци. На крајот, се соочуваат со разочарување, но и со повторување на истите шеми.Вагата тешко се справува со осаменоста и често влегува во врски пред да биде подготвена. Во својата желба за хармонија и блискост, таа знае како да се согласи на компромиси кои не ѝ носат среќа. Поради ова, тоа може да се најде во врски кои се распаѓаат на сличен начин како и претходните.Стрелецот ја сака слободата и авантурата, но тоа често ги води во врски на кои им недостасува стабилна основа. Кога почетното возбудување ќе помине, Стрелецот се чувствува заробен и брзо ја завршува врската, оставајќи зад себе низа недовршени приказни.За Рибите, Вагите и Стрелците, најважно е да ги препознаат сопствените шеми и да се обидат да излезат од нив. Само кога ќе ги научат лекциите што им ги носат љубовните бродоломи, ќе можат да изградат врски што траат.

