Љубовниците беа „фрлени на ајкулите“: Реакцијата на кралицата Елизабета на аферите на принцот Филип беше сè друго освен очекувана

0 SHARES Сподели Твитни

Долго време се шпекулираше дека принцот Филип ја изневерува кралицата, а во еден момент гласините повеќе не можеа да се замолчат, особено поради изјавите на актерките…

Кралицата Елизабета II и принцот Филип , војводата од Единбург, беа во брак од 1947 година до неговата смрт во 2021 година, а нивната приказна често се опишува како една од најголемите бајки во британското кралско семејство.

Филип, роден како единствен син на принцот Андреј од Грција и Данска и принцезата Алиса од Батенберг, се откажал од својата кнежевска титула за да се ожени со Елизабета и бил покрај неа во сите тешки и среќни моменти од нејзиното владеење, претставувајќи ја круната на кралските тури и бројни државни церемонии.

Сепак, нивниот брак, од кој се родија четири деца: Чарлс, Ана, Ендру и Едвард, беше заедница на двајца обични луѓе и не беше имуна на она со што се соочуваат многу парови. Една од најмоќните жени на 20 век беше изневерена, и таа, како и многу жени, се сврте.

Ниту една од аферите на принцот Филип никогаш не е потврдена, а портпаролот на Бакингемската палата, Дики Арбајтер, еднаш рече дека војводата се восхитува на убавите жени, но не презема никакви мерки.

– Секогаш сакаше да гледа во прозорците, но не купуваше – тврдеше тој.

Работите на принцот Филип

Нема докази за каква било врска меѓу сопругот на кралицата Елизабета, но тој бил поврзан со многу убави жени за време на неговиот брак кој траел повеќе од 70 години. Најпозната е неговата афера со гумената лента Пет Кирквуд. Театарската ѕвезда од 40-тите години ја освои публиката со својот талент и убавина, а критичарот Кенет Тајнан еднаш ги нарече нозете на Пета „осмото светско чудо“.

Принцот Филип и Пет се сретнале јавно најмалку седум пати, а таа секогаш негирала дека нивната врска била романтична. Имало толку многу муабети за нивната врска што Кирквуд ги молел Филип и Бакингемската палата да ги потиснат гласините и да го зачуваат нејзиниот имиџ, но тие никогаш не го сториле тоа. Сепак, се открило дека постојат писма што принцот и актерката ги размениле, а тие се во посед на Мајкл Торнтон.

Тој тврди дека Пет Кирквуд во едно интервју рекол:

– Обично од дамата не се очекува да ја брани својата чест. Тоа е она што треба да го прави еден господин. Ќе бев посреќен и мојот живот ќе беше полесен ако принцот Филип, наместо да се појави непоканет во мојата гардероба, си отидеше дома кај својата бремена сопруга во дотичната ноќ.

Пет наводно си ја уништила кариерата со овој озборување, а подоцна зборувала за тоа како самата „се борела со море полно со ајкули“.

Освен со Пет Кирквуд, Филип беше поврзуван со ТВ ѕвездата Кејти Бојл, пејачката Хелен Корде, актерката Мерл Оберон, писателката Дафне ди Морие, братучедката на кралицата, принцезата Александра… Некое време се шпекулираше дека ја преминал границата со војвотката од Аберкорн, која призна дека имала „страсно пријателство“ со сопругата на кралицата Елизабета, коментирајќи дека „не легнала со него“. Кога ја прашале дали мисли дека тој спиел со некој од неговите пријатели, таа рекла:

– Се сомневам. Не, сигурен сум дека не… Но, тој е човек… Којзнае?!

Како реагираше кралицата на гласините за прељубата на принцот Филип?

Според изворите, кралицата Елизабета молчешкум ги прифатила аферите на својот сопруг.

– Војводата од Единбург имал афери… Романтични афери, и тоа повеќе од една – напишала кралската биографка Сара Брадфорд, авторка на книгата „Елизабета II: Нејзиниот живот во наше време“. – Тој ја изневерува и кралицата го прифаќа тоа. Мислам дека таа верува дека мажите се токму такви. Тој никогаш не бил од оние што бркаат актерки. Неговиот вкус е различен. Жените што ги сака се секогаш помлади од него, обично убави и од високо аристократско потекло.

Единственото нешто што изгледа ја вознемирувало кралицата било тоа што се зборувало за измамите на нејзиниот сопруг. Затоа, во време кога озборувањата биле најгласни, таа го испратила својот сопруг на кралско патување низ светот со бродот HMY Britannia. Во тоа време тој ги отворил Олимписките игри во Мелбурн во 1956 година и станал првиот член на кралското семејство што пловел околу Антарктичкиот круг.

– Дворјаните паничеа бидејќи гласините за аферите на Филип стануваа сè погласни. Тие беа демантирани и немаше докази. Но, гласините беа упорни – се вели во документарецот „Внатре во Бакингемската палата“ од 2016 година – Акцијата беше неопходна. На кралицата ѝ беше советувано во 1956 година да го испрати Филип на долго морско патување за да се држи подалеку од проблеми.

Кога се вратил, добил награда од неговата изневерена сопруга.

На 22 февруари 1957 година, Елизабета II му ја додели титулата принц на својот сопруг, откако Парламентот го усвои нејзиниот „патент за писма“. Оттогаш тој можеше да ја претставува круната како Неговото Кралско Височество Принцот Филип, војвода од Единбург, а кралицата му ја врати титулата со која е роден, од која се откажа за да се ожени со неа.

Елизабет ниту еднаш не ги спомна гласините дека нејзиниот сопруг имал љубовници, а нејзината изјава дека Филип е „нејзина сила и засолниште“ е позната во говорот што го одржа по повод 50-годишнината од нивниот брак во 1997 година.

The post Љубовниците беа „фрлени на ајкулите“: Реакцијата на кралицата Елизабета на аферите на принцот Филип беше сè друго освен очекувана appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: