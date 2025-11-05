Љубовта се враќа: Ноември носи помирувања за кои никој не веруваше дека се можни

0 SHARES Сподели Твитни

Астролошките аспекти во ноември 2025 година укажуваат на силно враќање на емоциите, но и неочекувани помирувања меѓу луѓе кои некогаш изгледале како да немаат никаков контакт. Особено изразените енергии носат можност за отворање затворени врати, за разговори кои долго време биле потиснати и за лекување на врските кои биле оставени на половина пат.

Венера во Шкорпија во текот на ноември носи интензивни емоции и потреба за длабоки врски. Ова не е време за површни флертувања или лежерни врски, сè што се случува има длабочина, значење и последици. Затоа многумина ќе почувствуваат потреба да се вратат кај луѓето кои некогаш им биле важни. Она што изгледаше како завршена приказна би можело да добие ново поглавје.

Аспектот на Меркур со Нептун дополнително ја зајакнува интуицијата, сочувството и потребата за разбирање. Луѓето ќе бидат поподготвени од вообичаено да признаат грешки, да простуваат и да бараат прошка. Така, ноември станува месец во кој многу замрзнати емоции повторно се појавуваат, но овој пат со цел лекување, а не нова болка.

Кои знаци најмногу ја чувствуваат оваа промена?

Ракот, Рибите и Скорпијата ќе бидат особено отворени за помирување. Тие ќе бидат првите што ќе почувствуваат потреба да ги исправат старите грешки, да го кажат она за што молчеле со години. Интуицијата ги води кон луѓе што некогаш длабоко ги допреле, а чувството нема да биде погрешно.

Вагата и Лавот можат да очекуваат и неочекувани пораки, повици или случајни средби што ќе ги вратат во врските за кои мислеле дека се завршени засекогаш. Клучот е овојпат да разговарате без его и да се отворите без страв.

За некои, ова ќе значи обнова на љубовна врска, додека за други ќе донесе внатрешен мир преку конечно простување. Во двата случаи, ноември има потенцијал да го излечи она што е само делумно излекувано.

