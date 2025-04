Љутков: Доцнењето поврзано со усогласување на платите во културата

0 SHARES Сподели Твитни

„Како министер за култура и туризам и ваш колега, би сакал искрено да ви се извинам за настанатата ситуација – одложувањето на платите и нивната неплатеност пред Велигден. Министерот Зоран Љутков се обрати до сите вработени во културниот сектор со израз на жал за проблемите што ги предизвика ова на вашите семејства, особено во денови кога треба да се радуваме и да славиме со нашите најблиски. И покрај сите мои заложби да се избегне ова, задоцнувањето беше неизбежно. Основната причина за оваа ситуација е долготрајниот нерешен проблем околу усогласувањето на платите на културните работници, кој секоја година создава значајни предизвици. За конечно и трајно решавање на овој проблем беше неопходно да се усогласат сите засегнати страни, нешто што во минатото не било вообичаено, и токму тоа резултираше со доцнењето на исплатите, објасни Љутков. Уверувам дека чекорите преземени неодамна се насочени кон создавање на подобра основа за фер и достоинствено вреднување на нашата работа во иднина. Ви изразуваме благодарност за вашето трпение, разбирање и професионалност. Во мое име Ве уверувам дека посветуваме големо внимание на тоа ваквите ситуации да не се повторуваат во иднина,“ истакна министерот.

