Њукасл го победи Челси во важна борба за Лигата на шампионите

Прашањето за шампионот е решено одамна, се знае кој ќе игра во Чемпионшип, па затоа најинтересно во Премиер лигата до крајот на сезоната ќе биде да се следи кој ќе се квалификува за Лигата на шампионите.

Фудбалерите на Њукасл денеска направи чекор кон враќање во елитата, победувајќи го Челси на домашен терен во 36 коло со 2:0.

Њукасл се искачи на третото место по денешната победа, додека Челси е на петтото место, последната позиција што води кон елитата. Но, лондонскиот тим има ист број бодови како и Астон Вила, додека Нотингем форест заостанува два бода, но има и натпревар помалку.

Њукасл поведе во втората минута, домашните ја освоија топката, Марфи шутираше во шеснаесетникот, а Тонали ја смести во мрежата.

Челси остана со играч помалку во 36 минута, откако Џексон доби црвен картон.

Њукасл можеше да го реши натпреварот порано, Гимараеш пропушти добра шанса во 71 минута, а Челси можеше да постигне и гол, но Џејмс беше непрецизен во својот финиш.

И потоа, во 90 минута, Гимараеш постигна гол од работ на шеснаесетникот за поставување на конечниот епилог.

