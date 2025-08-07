„Њујорк пост“: Трамп нема да се сретне со Путин ако тој не се согласи да седне на разговор со Зеленски

Американскиот претседател Доналд Трамп ќе се согласи да се сретне со Владимир Путин само ако рускиот претседател се согласи да разговара и со Володимир Зеленски, објави „Њујорк пост“, повикувајќи се на функционер од Белата куќа.

„Путин мора да се согласи да се сретне со Зеленски за да се одржи средбата“, рече неименуваниот функционер.

Тој додаде дека локацијата сè уште не е утврдена.

Порано денес, Кремљ потврди дека средбата Трамп-Путин ќе се одржи „во наредните денови“, а Путин ги наведе Обединетите Арапски Емирати како можна локација. Но, во исто време, ги намали изгледите за средба со Зеленски, велејќи дека средбата може да се одржи само „кога ќе се создадат одредени услови за тоа“.

„Немам ништо против тоа во принцип, можно е, но условите мора да се создадат. За жал, сè уште сме далеку од тоа“, им рече Путин на новинарите во Кремљ.