Њујорк Тајмс: Иранските разузнавачи изразиле отвореност за разговори со ЦИА за завршување на војната

Оперативци од иранското Министерство за разузнавање сигнализираа отвореност кон Централната разузнавачка агенција на САД (ЦИА) за разговори за завршување на војната, објави „Њујорк тајмс“, повикувајќи се на службеници информирани за ова прашање.

Понудата е дадена преку шпионска агенција на неименувана земја, вели „Тајмс“, повикувајќи се на службеници од Блискиот Исток и службеници од западна земја кои зборуваа под услов на анонимност. Белата куќа и ЦИА не одговараат веднаш на барањето за коментар. Службениците во Вашингтон се скептични дали Иран или администрацијата на Трамп се навистина подготвени за „излез од рампата“, барем на краток рок, се додава во извештајот.

Амбасадорот на Иран во Обединетите нации во Женева вчера засега ги отфрли сите преговори со Соединетите Американски Држави, неколку дена откако САД и Израел започнаа заеднички напади врз неговата земја. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави во вторникот дека Техеран сака да разговара, но дека е предоцна, бидејќи Соединетите Американски Држави ја продолжуваат својата воена операција против Иран.