0 SHARES Сподели Твитни

Искинатите фрагменти од ракета за кои се тврди дека се од смртоносен напад врз поморска база и основно училиште во јужен Иран на 28 февруари носат јасни ознаки на американска крстосувачка ракета, според најновата анализа на „Њујорк тајмс“ (NYT). Овие докази директно ги побиваат неодамнешните тврдења на американскиот претседател Доналд Трамп.

Фотографиите од фрагментите беа објавени од иранската државна телевизија на Телеграм, опишувајќи ги како „остатоци од американска ракета што паднала врз децата во училиште во Минаб“.

Остатоци се изложени на маса во близина на урнатините на основното училиште „Шаџарех Тајебех“, кое беше речиси целосно уништено во прецизен напад. Според досегашните извештаи, во нападот загинаа најмалку 175 лица, повеќето од нив деца.

Иако не е сосема јасно како и каде точно се пронајдени фрагментите, „Њујорк тајмс“ истакнува дека тие содржат сериски броеви и други детали што совршено се совпаѓаат со начинот на кој Министерството за одбрана на САД (Пентагон) и неговите добавувачи ја означуваат муницијата. Остатоците најверојатно припаѓаат на американска крстосувачка ракета „Томахавк“, произведена во 2014 година или подоцна.

Анализата на фотографиите од остатоците откри специфични компоненти кои оставаат малку сомнеж за потеклото на оружјето.

Сателитска антена (SDL ANTENNA): На еден од деловите има етикета за антената на сателитската врска за пренос на податоци, која е дел од комуникацискиот систем вграден во посовремените верзии на Tomahawk. Бројот на договорот на Министерството за одбрана на САД покажува дека компонентата е испорачана во 2014 година од производителот Ball Aerospace Technologies (компанија од Колорадо купена од BAE Systems во 2024 година).

Мотори за водење: Вториот фрагмент носи јасен печат „Произведено во САД“ и името Globe Motors, производител од Охајо. Според податоците за јавните трошоци на американската влада, оваа компанија добила милиони долари во договори за компоненти што вклучуваат електрични мотори (актуатори) што ги движат крилата за водење на ракетите Томахавк.

Фотографиите се совпаѓаат со остатоци снимени од претходни конфликти во Јемен и Сирија. Тревор Бол, поранешен техничар за деактивирање експлозивни направи во американската армија, кој сега работи за истражната мрежа Белингкет, исто така потврди дека компонентите припаѓаат на ракета Томахавк.

Доказите анализирани од „Њујорк тајмс“ потврдуваат дека училиштето било погодено за време на серија американски напади насочени кон блиската поморска база. Пентагон претходно објави снимки од американски воени бродови како испукуваат ракети „Томахавк“ кон Иран на 28 февруари, денот кога беше погодено училиштето.

The post „Њујорк тајмс“: Остатоци со натпис „Произведено во Дејтон, САД“ пронајдени во близина на училиштето каде што беа убиени девојчиња (фото) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: