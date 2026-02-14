„Њујорк тајмс“: САД ќе распоредат втор носач на авиони на Блискиот Исток

Американскиот весник „Њујорк тајмс“ повикувајќи се на неименувани извори синоќа објави дека САД ќе испрати уште еден носач на авиони на Блиски Исток.

Според весникот на Блиски Исток ќе биде распореден носачот на авиони „УСС Џералд Р. Форд“, што во моментот е на Карибите.

Белата куќа и Пентагон сè уште не ги коментирале наводите на весникот.

Претседателот на САД, Доналд Трамп пред неколку дена изјави дека размислува за испраќање на втор носач на авион на Блиски Исток ако не се постигне договор со Иран за нуклеарната програма на Техеран.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, кој пред два дена се сретна со Трамп, наведе дека се надева оти американскиот претседател ќе создаде услови за постигнување договор со Иран.

Првиот носач на авиони „УСС Абрахам Линколн“ и неколку бродови разорувачи со наведувачки ракети е распореден на Блиски Исток во јануари.