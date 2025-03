„Њу Јорк Тајмс“ Тврди: „Маск требаше да добие тајни информации за можна војна со Кина!“ Изби голем скандал, Трамп и милијардерот упатија опасни закани!

0 SHARES Сподели Твитни

Главниот советник на американскиот претседател Доналд Трамп, милијардерот Илон Маск, отворено им се закани на вработените во Пентагон за кои се сомнева дека им откриле информации на новинарите за тоа како требало да добие доверлив извештај за потенцијална војна на САД со Кина.Оваа приказна синоќа ја објави Њујорк Тајмс, повикувајќи се на анонимни американски претставници кои тврдат дека Пентагон планирал денеска да го информира Маск за плановите на американската војска во случај на војна со Кина.По објавувањето на статијата, Пентагон и претседателот Трамп потврдија дека е планирана средба со Маск, но и двајцата негираа дека на состанокот ќе се разговара за воени планови поврзани со Кина.„Кина нема да биде споменувана или дискутирана”, напиша Трамп на својата платформа „Truth Social“.– Срамно е дискредитираните медиуми да измислуваат вакви лаги. Во секој случај, приказната е целосно лажна, напиша Трамп.Објавата на Трамп на X ја сподели самиот Маск, нарекувајќи го Њујорк Тајмс чиста пропаганда.– Со нетрпение очекувам да ги гони оние во Пентагон кои намерно ги пренесуваат злонамерните лаги на Њујорк Тајмс. Ќе бидат пронајдени, предупреди Маск.Написот што ја налути Белата куќа нагласува како таквиот брифинг од Пентагон дополнително ќе ја прошири и онака големата улога на Маск во американската влада.

The New York Times is pure propaganda.Also, I look forward to the prosecutions of those at the Pentagon who are leaking maliciously false information to NYT. They will be found. pic.twitter.com/xANvLMOH5j— Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2025

Прашањето за конфликт на интереси се наметнува затоа што Маск, како шеф на SpaceX и Tesla, управува со компании кои се главни државни добавувачи, а во исто време има значајни деловни врски со Кина.Воените планови на САД за војна со Кина, познати како „О-планови“ (оперативни планови), се чуваат како најстрога воена тајна. Кога Кина би научила од нив, би можела да ја зајакне својата одбрана и да ги исправи слабостите, што значително би го намалило успехот на американскиот план.Класифицираниот брифинг за планот за војна со Кина содржи помеѓу 20 и 30 страници со детали како САД би воделе таков конфликт.Според извори запознаени со планот, документот содржи сè, од првите знаци на кинеска закана, до можни цели на кинеска територија кои треба да бидат насочени, во која временска рамка и кои опции за донесување одлуки ќе му бидат понудени на претседателот Трамп.



Пронајдете не на следниве мрежи: