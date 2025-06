Ќерката на Анџелина и Бред фотографирана со мистериозен млад маж: Вниманието го привлече дијамантскиот прстен (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Захара, 20-годишната ќерка на актерскиот пар Анџелина Џоли и Бред Пит, неодамна беше фотографирана во друштво на непознат млад маж во Западен Холивуд.Двојката го напуштила ресторанот низ задниот излез, но папараците сепак успеале да ги фотографираат додека заедно се упатувале кон автомобилот.Иако идентитетот на младиот човек сè уште не е познат, вниманието на јавноста особено го привлече дијамантскиот прстен што Захара го носеше на прстот. Ова ги наведе многу медиуми да шпекулираат дека можеби е свршена или дури и мажена, иако не се познати многу детали за нејзиниот љубовен живот.

Angelina Jolie and Brad Pitt’s 20-year-old daughter, Zahara, sparks engagement rumors with diamond ring on date night https://t.co/WO00tCwLWO pic.twitter.com/VxlpgZQa7C— Page Six (@PageSix) June 10, 2025

Захара е родена на 8 јануари 2005 година во Етиопија, а Анџелина Џоли ја посвоила уште како бебе. Неколку години подоцна, Бред Пит официјално ја посвоил, давајќи ѝ го презимето Џоли-Пит.Таа моментално студира на колеџот Спелман, престижен колеџ за афроамериканки во Атланта, каде што се запиша на есен 2022 година. Во ноември 2023 година, таа стана членка на сестринската организација Алфа Капа Алфа.Освен Захара, Анџелина Џоли и Бред Пит имаат уште пет деца – најстариот син Медокс (23), Пакс (21), Шајло (19) и близнаците Нокс и Вивиен, кои имаат по 16 години.



