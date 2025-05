Ќерката на Анџелина Џоли и Бред Пит има девојка? Целиот свет зборува за овие фотографии

0 SHARES Сподели Твитни

Ќерката на Анџелина Џоли и Бред Пит, Шејлин Џоли-Пит, беше фатена како шета низ градот со пријателка, цело време изгледајќи многу блиску, а американските медиуми зујат дека тие двајца се во врска.Ќерката на Анџелина Џоли и Бред Пит веќе неколку години посетува часови по танц во Лос Анџелес, каде што се зближи со Кеони Роуз, која исто така оди во истото училиште за танц. Сега нашироко се шпекулира дека тие се повеќе од пријатели.Шајло Џоли-Пит (19) и Кеони Роуз го прославија нејзиниот 19-ти роденден (27 мај) заедно. Тие беа видени како одат на шопинг, а потоа Киони ја прегрна ќерката на Анџелина Џоли и Бред Пит околу половината и ја преминаа улицата. Тие беа фотографирани во неколку наврати, а пред шест месеци се појавија и многу блиску во јавноста.Кеони Роуз тогаш седеше на покривот од автомобилот и јадеше, а потоа во еден момент ја тргна косата на Шајло од лицето, што на многумина им се чинеше повеќе од само пријателска интеракција.Angelina Jolie’s daughter Shiloh gets very intimate with dancer in grungy PDA… as huge clue about how close they’ve become is revealed https://t.co/orjXyoGeym— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 28, 2025Киони Роуз е по потекло од Лос Анџелес, студира на училиштето за танц „VAM Studios“ во Сиетл, а во нејзината биографија гордо е наведено мотото: „Да го направиме сето тоа“.Хип-хоп, балет, степ и современ балет… сето тоа се видови танц што таа ги практикува со години. Таа е професионално застапувана од агенцијата Movement Talent. Таа неодамна промовираше претстојна претстава со Suitcase Dance Theatre за фестивалот Edinburgh Fringe, закажан за август. View this post on Instagram A post shared by Keoni Rose (@keonirose)Мултиталентираното девојче знае да свири тапани, да слика, да готви и да пее.Танцувањето ја спои со Шајло, со која се појави неколку пати пред танцово студио во Лос Анџелес.Пред осум години, W News напиша дека Шајло Џоли-Пит е трансродова личност. Анџелина Џоли претходно во шоуто на Опра Винфри изјави дека нејзината ќерка и Пит не сака да носи женска облека, туку само онаа наменета за момчиња, и дека ги моли родителите да ја викаат Џек или Питер.Некое време беше избричена ќелава, подоцна ја растеше косата, а потоа се врати на својот стар стил.Ниту Анџелина Џоли ниту Бред Пит со години не зборуваат за одлуката на нивната ќерка, која на Инстаграм се претставува како Шај Џоли, сугерирајќи дека се откажала од презимето на својот татко, барем преку интернет, а нејзините браќа и сестри, Пакс, Медокс, Вивиен и Захара, исто така го сториле тоа офлајн. Само Нокс Џоли-Пит не презеде таков чекор.Кореографот кој ја учи Шајло да танцува, исто така, ја нарекува Шеј, но кога зборува за нејзините танцувачки вештини, се осврнува на неа во женски род.

