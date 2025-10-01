Ќерката на Бил Гејтс признава дека долго време го криела своето вистинско презиме: Го користев презимето на мајка ми до средно училиште

0 SHARES Сподели Твитни

Ќерката на Бил Гејтс, Фиби Гејтс, откри зошто нејзините родители ја советувале да избегнува да го користи своето вистинско презиме кога била дете.Имено, Бил призна во едно од своите интервјуа дека не сака да им дава многу предности на своите деца и објасни зошто е тоа така.„Моите деца добија одлично воспитување и образование, но помалку од еден процент од вкупното богатство, бидејќи сфатив дека повеќе од тоа би било само услуга за нив. Не е династија, не ги молам да го водат Мајкрософт“, рече тој претходно.После тоа, неговата најмлада ќерка Фиби откри во својот подкаст дека ѝ било кажано да не го користи презимето додека била во училиште. Таа тврди дека нејзините родители ѝ препорачале да го користи презимето на нејзината мајка, „френч“, во училиште, пишува LADbible.„Го користев презимето на мајка ми сè додека не тргнав во средно училиште. Тоа навистина ми помогна да стекнам пријатели на автентичен начин, пред да кажам: „Ова е моето семејство или со кого сум во роднинска врска“. Не мислам дека беше нужно добро за мене да бидам во центарот на вниманието како дете“, рече таа.

