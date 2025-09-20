Ќерката на Брус Вилис го навлече гневот на јавноста: Додека нејзиниот татко умира ден по ден, таа прави вакви работи!

На неколку од фотографиите што ги сподели, Скаут се снимила себеси како бакнува различни девојки.Скаут Вилис , ќерка на познатата актерска двојка Деми Мур и Брус Вилис , ги шокираше некои следбеници со нова објава на Инстаграм.На неколку од фотографиите што ги сподели, Скаут се снимила себеси како бакнува различни девојки. View this post on Instagram A post shared by ☆ Scout Willis ☆ (@scoutlaruewillis)Едно од девојчињата е Кајман Казазијан, додека другото не е именувано.Заедно со нив, на објавата се појави и шкотскиот актер Томас Доерти, за кого со недели се шпекулираше дека е во врска со Скаут.Меѓу провокативните фотографии, Скаут вклучи и неколку семејни фотографии со нејзиниот болен татко, Брус Вилис.„Малку задоцнети поздрави од магичното лето“, напиша таа покрај објавата.Да потсетиме дека Брус Вилис се бори со сериозна болест која му ги нарушила основните животни функции.Бонус видео: @najzena.rs PRIPREMAM NAŠE ĆERKE ZA NJEGOVU SMRT Potresna ispovest supruge Brusa Vilisa slama srce #najzena #brusvilis #foryou #viral_video #fyp ♬ original sound – Najzena.rsПронајдете не на следниве мрежи: