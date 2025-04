Ќерката на Деми Мур шокираше со изјавата за поранешниот очув Ештон Качер: „Тоа требаше да биде приватна порака…“

0 SHARES Сподели Твитни

Кога Деми Мур се омажи за Ештон во 2005 година на романтична церемонија во дворот на нивниот дом во Беверли Хилс, Талула имаше 11 години.Талула Вилис , ќерката на Деми Мур и Брус Вилис, неодамна зборуваше за поранешниот очув Ештон Качер , според „Менс Журнал" .Имено, Гвинет Палтроу ја промовираше најновата епизода од нејзиниот Goop Podcast со сопругот Бред Фалкук.Темата на емисијата е „Бред и Гвинет: Вистината за воспитувањето на децата како родители чекор/чекор", а во неа тие зборуваа за предизвиците со кои се соочиле. Ова предизвика коментар од 31-годишната актерка.Талула Вилис , ќерката на Деми Мур и Брус Вилис, неодамна зборуваше за поранешниот очув Ештон Качер , според „Менс Журнал" .Имено, Гвинет Палтроу ја промовираше најновата епизода од нејзиниот Goop Podcast со сопругот Бред Фалкук.Темата на емисијата е „Бред и Гвинет: Вистината за воспитувањето на децата како родители чекор/чекор", а во неа тие зборуваа за предизвиците со кои се соочиле. Ова предизвика коментар од 31-годишната актерка.„Имам многу да кажам за ова! Особено кога имам работа со поранешна маќеа", напиша таа.Еден следбеник ја прашал дали мислела на Ештон Качер, а Талула одговорил: View this post on Instagram A post shared by Ashton Kutcher (@aplusk)„Ова веројатно требаше да биде приватна порака lol, но да, имам лично искуство со тоа".Таа малку подоцна го ублажи тонот.„Тоа е важна тема, искрено. Исто така, никој не треба да биде негативец за да ја излечи ситуацијата. Има простор за сите", напиша таа.Кога Деми Мур се омажи за Ештон во 2005 година на романтична церемонија во дворот на нивниот дом во Беверли Хилс, Талула имаше 11 години. Тие беа во брак осум години, а медиумите пишуваа за блиската врска која Ештон ја има со ќерките на Деми, Талула, Скаут и Румер.Талула претходно зборуваше за влијанието на нивната врска врз неа."Беше 2003 година, мајка ми штотуку почна да излегува со Ештон. Беше посебно време, се случуваше многу и јас навистина се повлеков во себе, што ме доведе до целосен хаос. Беше навистина тешко и сè уште го обработувам", рекла таа пред две години.

