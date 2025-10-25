Ќерката на Мелани Грифит и Дон Џонсон откри непознати детали од нејзиното детство: „Беше навистина страшно“ ФОТО

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Дакота Џонсон, ќерка на Мелани Грифит и Дон Џонсон, откри непознати детали од своето детство.Растејќи покрај познати родители, мајката Мелани Грифит, таткото Дон Џонсон и очувот Антонио Бандерас , остави неизбришлив белег кај Дакота Џонсон .„Не мислам дека некогаш навистина сум разбрал што е Холивуд, но пораснав на снимањето и секогаш бев опкружен со луѓе кои снимаа филмови“, изјави Џонсон (36) за ноемвриското издание на германскиот „Вог“.„Мислам, роден сум во Тексас затоа што татко ми снимаше таму.“Dakota Johnson reveals ‘scary’ childhood in spotlight as Melanie Griffith and Don Johnson’s daughter https://t.co/jsIe8GF0Zh— Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) October 23, 2025Ѕвездата од „Осумдесет нијанси сиво“ изјавила дека отсекогаш знаела дека професијата на нејзиното семејство е различна од професијата на родителите на нејзините соученици чии мајки и татковци оделе во канцеларија секој ден.„Беше предизвик бидејќи е тешко да се стекнат и задржат пријатели кога си на пат како дете“, рече таа. „Но, јас секогаш едноставно го прифаќав тоа: Ова е она што го правиме. Тоа ни е во крвта“.Поради тоа влијание, Џонсон рекла дека сакала да биде актерка уште од детството.„Како дете, бев опседната со филмови. Го гледав истиот филм по една година. Мислам дека тој ја обликува вашата имагинација и она што мислите дека е можно за себе, особено кога гледате филмови со други деца, како „Мери Попинс“ или „Сам дома“.“Сепак, нејзините родители не ѝ дозволувале да глуми како дете сè додека не завршила средно училиште, со исклучок на мала улога со нејзината мајка во филмот „Лудо во Алабама“ од 1999 година.Како што истакна таа, и покрај придобивките од растењето покрај познати родители, тоа честопати било многу вознемирувачко.„Кога бев мал, имаше моменти кога беше навистина доста страшно, луѓето агресивно се обидуваа да ја нападнат мајка ми кога одевме во супермаркет или нешто слично. Ако го прифатите тоа како нормално кога сте мало дете, тоа може да доведе до многу комплекси.“Според неа, најмногу ја вознемирил фактот што целиот свет „знае за вашиот приватен живот на начин што е многу инвазивен, груб и болен“.„Значи да, има недостатоци, но има и неверојатни предности – како и со сè.“Грифит, која е најпозната по филмот „Working Girl“, се омажи за Дон Џонсон, познат по серијата „Miami Vice“ во 1976 година, но се разведоа по шест месеци. Тие се венчаа втор пат во 1989 година, непосредно пред да се роди Дакота – и се разведоа во 1996 година.Потоа се омажи за Бандерас во 1996 година, но ниту тој брак не траеше – се разведоа во 2015 година.Дакота Џонсон никогаш не се омажила. Таа беше во долгогодишна врска со фронтменот на „Колдплеј“, Крис Мартин, но раскинаа оваа година.

