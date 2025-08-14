Ќе бидете изненадени каде германските туристи сакаат најмногу да патуваат

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќето туристи што ја посетиле Германија во првата половина од годината биле од Германија.

Ова значи дека Германија останува најпопуларната туристичка дестинација за домашното население, според Норберт Кунц, извршен директор на Германската туристичка асоцијација (DTV).

Според Федералниот завод за статистика во Висбаден, бројот на ноќевања од гости од Германија се зголемил за 0,8 проценти на околу 187 милиони во првата половина од оваа година. Спротивно на тоа, бројот на ноќевања од гости од странство се намалил за 3,2 проценти на 36,4 милиони. Причината? Минатата година, Германија беше домаќин на Европското првенство во фудбал.

Вкупно 223,3 милиони ноќевања го надминаа рекордот поставен во првите шест месеци од 2024 година за 0,1 процент, објавија статистичарите, пренесува Дојче Веле.

Недостаток на работна сила, инфраструктура…

Во светлo на овие бројки, извршниот директор на DTV Кунц, исто така, укажува на предизвиците што произлегуваат од тоа. Туристичките компании страдаат од недостаток на работна сила, и неквалификувана и квалификувана, а вработувањето на овие работници мора да се олесни. Се тврди дека туристичките региони мора да се развиваат поодржливо и да обрнат внимание на перспективите за иден развој и управување со туризмот.

За ова се потребни сигурни финансиски ресурси за општините, конкурентна и сигурна инфраструктура и мерки за управување со туризмот, според извршниот директор на Германското туристичко здружение.

Расположението не е еуфорично

Статистичарите, исто така, истакнуваат дека расположението во германската индустрија за сместување се подобрило во јуни петти месец по ред – од минус 16,5 на минус 15,3 поени. Сепак, песимистичките гласови сè уште преовладуваат, според анкетата спроведена од институтот ifo со седиште во Минхен.

„Всушност, многу сектори имаа корист од стабилната побарувачка и покрај општото двоумење во потрошувачката“, вели експертот за индустријата ifo, Каролина Фогел, додавајќи:

„Сепак, туризмот 2025 година не започна добро. Сè уште ги чувствуваме последиците.“

Пронајдете не на следниве мрежи: