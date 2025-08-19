„Ќе ве запалиме, само чекаме дозвола“: Редакцијата на Н1 во Србија мета на секојдневни закани

Во последните месеци, уредничкиот тим на Н1 телевизија секојдневно добива гнасни закани и навреди преку коментари на вести на нивната веб-страница, на профили на социјалните мрежи, па дури и преку е-пошта. Во последните неколку дена, бројот на вакви коментари повторно се зголеми.

Медиумот јавно објави дека новинарите добиваат пораки дека „скапо ќе платат“, се соочуваат со клетви и повици за силување и смрт.

„Брате Вучко, ајде само да го изгориме целиот Н1 и Србија ќе биде мирна долго време, мора да биде така… Само чекаме дозвола“, „Ајде да ги изгориме Н1 и Нова“, „српските националисти ќе ве најдат дури и да сте во глувчешка дупка“, „наскоро ќе исчезнете, ајде да ги изгориме Н1 и Нова“, се дел од коментарите кои ги добиваат новинарите, објави медиумот.

Н1 и претходно се обрати и до претставници на извршната власт, барајќи итно да реагираат и да ја запрат сериозната и систематска кампања на таргетирање, закани и заплашување што се води против нивните вработени со месеци, за која велат дека учествуваат највисоките државни органи, вклучително и претседателот на Републиката, со поддршка на прорежимски таблоиди и јавно финансирани медиуми.

Оттаму велат дека новинарските здруженија реагираа, но владата не го сторила тоа.