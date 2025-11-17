„Ќе го донираме неговиот мозок“: Семејството на Брус Вилис: „Не му остана многу живот“

0 SHARES Сподели Твитни

Сопругата на Брус Вилис, Ема Хеминг, вели дека по смртта на славниот актер, неговото семејство ќе го донира неговиот мозок.

Познатиот актер Брус Вилис ја води најтешката битка во својот живот.

Холивудската легенда страда од фронтотемпорална деменција, болест за која, за жал, нема лек. Според неговата сопруга, Ема Хеминг, состојбата на актерот се влошува, а семејството полека се подготвува за најлошото.

Ема Хеминг неодамна ја шокираше јавноста со откритието дека нејзиниот сопруг повеќе не живее во семејната куќа, туку во друг објект на истиот имот, каде што му е обезбедена 24-часовна нега.

Таа напиша книга за нејзините животни борби и искуства, „Неочекувано патување“, која брзо стана бестселер.

„Смртта автоматски се поврзува со пропаст и загуба, со непознатото. Повеќето луѓе се чувствуваат непријатно поради тоа. Темата е табу “, пишува Хеминг во својот водич за нега, напишан во најтешкиот период од нејзиниот живот.

Брус Вилис, икона на светското кино, со години се справува со прогресивна форма на деменција која влијае на меморијата, говорот и движењето. Ема искрено признава дека ѝ требало долго време да ја прифати реалноста.

– Мислам дека е така затоа што никој не ме научи како да се справам со тагата. Но, болеста на Брус ме принуди да се соочам со неа. Свесна сум дека деменцијата е неизлечива и до што на крајот води. Нему не му останува многу “, вели таа, не криејќи ја својата тага.

Според неа, луѓето со фронтотемпорална деменција живеат во просек од седум до тринаесет години откако ќе се појават првите симптоми. Сепак, семејството Вилис се обидува да му даде на Брус љубов и достоинство во секое време.

– Луѓето со фронтотемпорална деменција живеат во просек од седум до тринаесет години откако ќе се појават првите симптоми – рече Ема и откри дека мозокот на Брус Вилис ќе биде дониран на науката, одлука што самиот актер веројатно ја донел додека сè уште бил свесен за прогресијата на болеста.

„ Сметам дека таквата донација е неверојатно важна. Таа ќе придонесе за напредок во истражувањето, третманот, а можеби и еден ден дури и за откривање на лек, не само за ова, туку и за други невродегенеративни болести како што се Алцхајмеровата и Паркинсоновата болест “, заклучи Хеминг.

