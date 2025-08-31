Ќе го освоите за миг: Направете ги овие пет работи на првиот состанок и ќе ви биде загарантиран втор состанок

0 SHARES Сподели Твитни

Колку пати сте отишле на прв состанок со големи очекувања и на крајот сте се чувствувале разочарани? Тој не се јавил, пораката не стигнала, а вие поминавте денови прашувајќи се каде сте погрешиле. Во време кога површните врски станаа норма, а вистинските врски се ретки, успешниот прв состанок е како злато.

Добрата вест е дека не мора да бидете совршени, само треба да бидете внимателни. Но, постојат трикови што можат да ви помогнат да оставите траен впечаток и да го натерате повторно да ве види.

Секој сака искрен комплимент

Мажите, иако ретко признаваат, ги сакаат комплиментите – особено од жена што им се допаѓа. Но, не било каков вид. Заборавете на класичното „убав си“ – наместо тоа, фокусирајте се на она што го издвојува. Комплиментирајте го неговиот стил, неговото однесување, начинот на кој ве поздравил или начинот на кој зборува за работите што ги сака.

Таквиот комплимент има тежина затоа што покажува дека навистина сте го набљудувале, дека ви е грижа за неговата удобност и дека обрнувате внимание. Не е само ласкање – тоа е емоционална врска во создавање.

Љубезност кон другите

Тој не забележува само како се однесувате кон него, туку и како се однесувате кон келнерот, минувачот, персоналот во ресторанот. Љубезноста не е тактика – таа е одраз на карактерот.

Мажите кои бараат повеќе од само авантура многу ги ценат жените кои го знаат својот бонтон, кои зрачат топлина и кои ги почитуваат другите. Ова им испраќа јасна порака: ако ги почитувате другите, се почитувате и себеси – и тоа е основата на секоја здрава врска.

Бидете тоа што сте

Заборавете на маската. На првиот состанок, не обидувајте се да бидете „идеалната жена“ од списание. Тој не сака да ја запознае верзијата од вас што сте ја конструирале за да му угодите, туку вистинската личност.

Разговарајте за вашите интереси, шегите што ги сакате, работите што ве прават среќни. Да, дури и ако сакате да гледате турски серии или сте опседнати со вселенски документарци – тоа е ваше. И она што е ваше е она што ве прави уникатни.

Имајте контрола

Лесно е да се опуштите и да испиете уште еден пијалок на првиот состанок, особено ако се забавувате. Но, експертите советуваат: останете во рамките на границите. Премногу алкохол ги замаглува границите и може да ве натера да кажете или направите работи што нормално не би ги направиле.

Мажите сакаат жени кои ги знаат своите граници – тие го сметаат тоа за зрело, смирено и софистицирано. Првиот состанок треба да ве натера да сакате повеќе, а не да ги откривате сите карти. Одржувајте доза на мистерија. Тајните заведуваат, откритијата откриваат.

Отвореноста се цени

Можеби очекувавте вечера во ресторан, а тој предлага возење велосипед, уметничка галерија или планинарење. Наместо да кажете „тоа не е мој стил“, кажете – „ајде да пробаме“.

Мажите сакаат жени кои се отворени за нови искуства. Не мора да бидете екстремен авантурист, но подготвеноста да направите нешто различно покажува ентузијазам и добра енергија. И тоа се памети.

Заедничките активности што вклучуваат движење, откривање и смеа се многу подобри за поврзување отколку уште еден коктел на масата.

Првиот состанок не е аудиција за улогата на совршен партнер. Тоа е можност да покажете кои сте – не преку зборови, туку преку став, однесување и енергија.

