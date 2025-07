„Ќе имаме изненадување“, Трамп подготвува план за Путин

0 SHARES Сподели Твитни

Во напната атмосфера на дипломатски и воени тензии, американскиот претседател Доналд Трамп нагласи дека поддршката на Соединетите Американски Држави за Украина е клучна за нивниот став во битката.Тој додаде дека рускиот претседател Владимир Путин ја злоупотребува човечката трагедија и дека САД подготвуваат силни санкции против Русија.Во силна изјава во Белата куќа, американскиот лидер истакна дека Украина ќе ја изгубеше војната за 3-4 дена доколку не го добиеше од САД оружјето што тој го нарече „најдоброто произведено досега“.„Им го дадовме на Украинците најдоброто оружје некогаш создадено… ако го немаа, војната ќе завршеше за 2 недели“, рече тој.Trump:We get a lot of bullshit thrown at us by Putin, if you want to know the truth. He’s very nice all the time but it turns out to be meaningless. pic.twitter.com/sPTuNrVxdX— Clash Report (@clashreport) July 8, 2025Трамп изјави дека „силно“ ги анализира новите санкции против Москва и дека воопшто не е задоволен од шефот на Кремљ, „Не сум задоволен од она што го прави Путин… тој убива многу луѓе“.Кога еден новинар го прашал дали има некакви конкретни планови да го разгледа незадоволството од Путин, Трамп се насмеал: „Не би им кажал. Не сакаме ли да имаме мало изненадување?“„Добиваме многу глупости од Путин… понекогаш е многу фин, но всушност е сосема бесмислен“, изјави 79-годишникот.Инаку, Русија ја започна својата инвазија врз украинската држава на 24 февруари 2022 година, предизвикувајќи илјадници жртви и голема материјална штета.Trump: I’m not happy with Putin. Okay. Any questions?Reporter: You just said you’re not happy with Vladimir Putin. Anything that you plan to do to act on that feeling?Trump: I wouldn’t be telling you. Don’t we want to have a little surprise?pic.twitter.com/EHd11ADUIZ— Clash Report (@clashreport) July 8, 2025



