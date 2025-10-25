0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека ќе има повеќе санкции против Русија, но дека засега нема јавно да зборува за деталите.Зеленски во видео обраќање изјави дека за рускиот претседател Владимир Путин санкциите против Русија се „една од најболните работи“, објави Укринформ.„Иако Русите сега испратија сигнал до светот дека нивната економија не е засегната од санкциите, сите гледаат сè: редиците на бензинските пумпи во Русија, банкротот на руските региони и дефицитот на рускиот федерален буџет.“Санкциите се едно од најболните нешта за Путин, за него лично“, рече Зеленски.Според него, денешната средба со светските лидери во Лондон беше третиот добар настан за Украина во последните неколку дена.„Ќе има повеќе санкции против Русија, и тоа во насока во која одлучија Соединетите Американски Држави. Ова е многу коректен чекор од страна на американскиот претседател – санкции против две руски нафтени компании. Тие извезуваат многу нафта. И денес, сите, апсолутно сите, членови на коалицијата на добронамерните се согласија дека токму така треба да се врши притисок во иднина – врз руската нафта“, рече Зеленски.Според него, договорени се одлуки кои можат многу да ѝ помогнат на Украина.

