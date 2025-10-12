Ќе се евидентираат отпечатоци од прсти, слики од лице – Од денес се применува новиот систем за дигитално управување со границите во ЕУ

Новиот систем за дигитално управување со границите (EES) за влез и излез ќе стане оперативен во 29 европски земји од денес, а како што објави Советот на ЕУ, тој ќе ја зајакне безбедноста на границите и ќе ја зголеми ефикасноста за патниците.

Како што е наведено, новиот систем дигитално ќе ги евидентира влезовите и излезите, како и податоците од пасошот, отпечатоците од прсти и сликите од лицето на државјани кои не се членки на ЕУ кои патуваат за краток престој во земјите-членки на ЕУ. Министерот за имиграција и интеграција на Данска, земјата која моментално претседава со Советот, Расмус Стоклунд, рече дека мора да се направи сè што е можно за да се спречат терористите и нелегалните мигранти нелегално да влезат во Шенген зоната.

„Од клучно значење е да одржуваме ефикасна контрола врз државјаните на трети земји кои влегуваат во Шенген зоната, за да можеме да ја зајакнеме безбедноста на надворешните граници. Со ИТ систем на ниво на цела ЕУ, ќе биде полесно да се следи кој ги преминува нашите граници“, рече Стоклунд. Новиот систем за управување со границите ќе ја подобри безбедноста на Шенген зоната и ќе придонесе за спречување на нелегалната миграција, се вели во него. „Со дигитално регистрирање на информациите за пасошот и биометриските податоци, EES може да понуди информации во реално време за тоа дали луѓето го почитувале нивниот овластен период на престој во Шенген-зоната. EES, исто така, ќе помогне значително да се намалат измамите со идентитет“, се вели во соопштението на Советот на ЕУ. Додаде дека EES ќе стане целосно оперативен по шест месеци, почнувајќи од 10 април 2026 година. „Системот се однесува само на патници кои не се државјани на земја-членка на ЕУ или на Исланд, Лихтенштајн, Норвешка или Швајцарија“, се вели во соопштението.