Џабе го заклучувате: Ако не го правите ОВА еднаш неделно, вашиот телефон станува лесна мета за хакери и ќе ја изгуби струјата

Во ерата на постојана поврзаност, идејата за исклучување на мобилниот телефон им изгледа речиси незамислива на многумина. Стравот од пропуштени повици, пораки или известувања од социјалните мрежи ги држи корисниците „онлајн“ во текот на целиот ден. Сепак, експертите предупредуваат дека повременото исклучување на уредот игра важна улога во неговата стабилност и безбедност.

Паметните телефони, особено оние со Android систем, работат континуирано, но од време на време им е потребен еден вид „одмор“. Исклучувањето на уредот ги брише привремените податоци и го ресетира процесот, што може да придонесе за побрзо работење и подобро функционирање на апликациите. Доволно е да го исклучите телефонот еднаш неделно за да го освежите системот и да го продолжите траењето на батеријата.

Иако многу корисници мислат дека заклучувањето на екранот е доволно, телефонот всушност сè уште работи во позадина – прима известувања, одржува активни процеси и троши ресурси. Со текот на времето, ова може да доведе до таканаречено „протекување на меморијата“, кога апликациите не ослободуваат RAM меморија по употреба, што го забавува уредот и дополнително ја оптоварува батеријата.

Редовните исклучувања можат да имаат и безбедносни придобивки. Експертите истакнуваат дека некои сајбер напади се одвиваат постепено, преку пораки или повици, а ресетирањето на уредот може да ги прекине таквите процеси и да го намали ризикот од злоупотреба на податоци. Ако телефонот е постојано вклучен, потенцијалните напаѓачи имаат повеќе време да ги искористат ранливостите на системот.

Не е потребно да се претерува – едно целосно исклучување неделно е сосема доволно. Ова ги затвора активните апликации, ги брише податоците од кешот и ја освежува меморијата, што придонесува за постабилно работење на уредот.

Оваа практика со години ја препорачуваат технолошките гиганти како Google и Apple, нагласувајќи дека рестартирањето може да реши бројни проблеми – од бавно работечки апликации до неочекувани системски грешки. Сличен принцип важи и за компјутерите, кои редовно се исклучуваат за да се „освежи“ системот.

Во ерата кога мобилните телефони станаа мали компјутери што ги користиме нон-стоп, јасно е дека им е потребна повремена пауза. Едноставна навика, како што е исклучување на уредот еднаш неделно, може значително да придонесе за неговата долговечност, безбедност и сигурно работење.

