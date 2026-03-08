Џабе и купувате рози за 8 март ако останатите 364 дена глумите дете: Новинарка за суровата вистина

0 SHARES Сподели Твитни

Колку пати сте виделе жена во четириесеттите години како води две мали деца за рака и носи кеси полни со намирници за куќата преку рамо? Неуредна коса, неуредни нокти, извалкана тренерка, сè за што секое девојче се колне дека никогаш нема да стане. Колку пати сте виделе фрустрирана жена која има темни кругови наместо очи и на секоја реченица одговара со отровни забелешки, подготвена да ви ја откорне главата во моментот кога ќе ја замолите за уште нешто?

Колку жени ја заменија грижата за себе со грижата за другите луѓе? Секој е поважен од неа. Уште поважни од неа се чистите чаршафи, празната корпа за перење, која никогаш не е празна, чистите садови, куќата без прашина и завршената работа. А оние на нозе стојат како роботи, додека солзи им се собираат во очите од замор и прашањето „Што ми е, па немам причина да плачам?“

Секоја година за Денот на жената , дамите ширум светот добиваат рози, орхидеи и чоколади како подароци од мажите во нивните животи. Од татко, брат, дечко, сопруг, колеги, работодавач, букетите се редат на масите, а чоколадните плочки се делат. И додека надворешниот свет го слави Денот на жената, горчливиот вкус на свеста останува во нас: ние не бараме зголемување на платата, ние самите ги плаќаме надоместоците за бременост и мајчинство, а оние најблиските ќе нè контактираат само кога им треба готов ручек .

Клара Цеткин се бореше за најосновното – можноста жените да влезат на пазарот на трудот и да заработат свој динар за прв пат во животот, симбол на независност и слобода.

– Ако целта е жената да стане слободно човечко суштество, тогаш не треба да биде лишена од својата работа, ниту пак треба да ѝ се скратува работното време, ниту пак треба да се ограничуваат областите во кои може да работи – рекла Клара Цеткин во 1889 година.

Денес, овие основни права постојат. Но, слободата и независноста што ја добивме се претворија во нов товар. Бидејќи еднаквоста на хартија не значи еднаквост во секојдневниот живот. Додека мажите обично ги градат своите животи околу кариерата, со повремени патувања до семејни обврски, повеќето жени секојдневно балансираат помеѓу безбројните прашања „Што е со мама?“ и сериозните професионални притисоци. И го прават сето тоа дотерани, насмеани и подготвени да покажат како сè е под контрола.

Тие се исто така среќни, но премногу се уморни, загрижени и под стрес. Најлошото е што се привилегирани, околу себе имаат мажи кои преземаат одговорност, знаат дека готвењето не е „женска работа“ и сакаат дамите околу нив да се чувствуваат сакани. Нивните браќа, татковци, сопрузи и синови се нивна поддршка, а не нивен товар. И иако тие се мнозинство, сепак има премногу жени чии мажи имаат деца.

Семејството очекува сè од таквите жени. Тие живеат во маѓепсан круг на домашни работи, одење на работа, облекување на своите сопрузи и деца. Сè што другите жени прават од љубов, го прават од нужда затоа што мажите кои треба да им бидат столб стануваат нивна најголема сопка. Ги осудуваат, им викаат и прават хаос таму каде што само пред пет минути конечно беше усисана последната трошка од подот. И повторно, општеството го нарекува „нормален живот“.

Општеството гледа жена чија коса се расцепила, а кожата ѝ го изгубила сјајот и ја смета за „нормална“, дури и за светица. Други жени тајно ја осудуваат и прашуваат зад грб „дали некогаш видела брич или хидратантна крема?“, а мажите велат дека „сиромашната ја разгалуваат деца“, но сите знаат дека ова е улога што мора да се игра и никој не помислува да ѝ понуди дури ни краток одмор. Нејзиниот сопруг ја изневерува или ја тепа, нејзината свекрва ѝ ги брои сите мали грешки, а нејзините пријатели очекуваат таа да им биде достапна во секое време, а таа едвај стои на нозе.

И потоа, на осми март, таа ја добива таа една роза – симбол на слобода и самодоволност, што всушност стана уште една обврска, уште еден потсетник за сè што не ѝ требаше, но мора да издржи.

На патот кон еднаквост, жените сè уште се сопнуваат една врз друга, но и врз мажите.

Имав среќа што жените и мажите во мојот живот се мои столбови. Таму да ме заменат на работа, да ми готват ручек и да ми дадат десет минути мир. Имав среќа што мама и тато ме научија колку вредам, што мојот брат беше тој што цврсто стоеше зад мене, не дозволувајќи никому на светот да ме повреди. Имам среќа што мојот партнер сака да ме гледа одморена, насмеана и убава, дури и ако тоа значи дека мора да заврши некоја работа низ куќата додека јас пијам кафе и ги четкам ноктите.

Во 2026 година, тоа е единственото нешто што им го посакувам на сите други жени за осми март и во таа смисла сакам да им кажам на сите мажи да се однесуваат кон своите сестри, мајки и ќерки онака како што сакаат нивниот иден партнер еден ден да се однесува кон нив. Ружите и пофалбите не се доволни ако очекувате од нив да готват, подготвуваат и служат секој ден. Кога жената ќе научи да биде готвачка, домаќинка и сè друго што ви треба, тоа ќе биде цел живот. Не дозволувајте тоа да им се случи!

Дами, ве молам бидете нежни една кон друга, разберете го товарот што сите го носиме и пружете поддршка каде што е можно. Да си дадеме една на друга она што ни недостасува од мажите.

Така, кога некоја друга млада новинарка ќе го напише овој текст за дваесет години, ќе може да се огледа наоколу и од дното на срцето да ѝ се заблагодари за розата и чоколадото, знаејќи дека утре нема да стане онаа разбушавена жена што влече деца за раце од пазарот. Бидејќи осми март не е казна, туку потврда дека сме сакани секој ден.

