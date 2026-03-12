Џани итно бил примен во болница: Се огласи и неговата сопруга Слаѓа (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Популарниот фолк пејач Радиша Трајковиќ Џани бил итно примен во болница а од вторникот е на лекување на Военомедицинската академија во Белград.

Пејачот е подложен на детални прегледи на целото тело, поради што лекарите одлучија да го задржат на болнички преглед за да се утврди точната здравствена состојба и евентуалната терапија.

За ова се огласи и неговата сопруга Слаѓана Трајковиќ .

– Точно така, Џани е хоспитализиран од вторник. Лекарите одлучија да направат детални анализи и прегледи за да се осигурат дека сè е во ред. Тој е секогаш оптимист и полн со живот, па веруваме дека резултатите ќе бидат добри – изјави кратко Слаѓа.

Пејачот во последните денови се чувствувал уморен и слаб, поради што решил да побара лекарска помош. По првите прегледи, лекарите му предложиле да остане под надзор додека не се постави целосна дијагноза.

Семејството и најблиските пријатели се со него и се надеваат дека резултатите од прегледот ќе бидат добри, и дека популарниот пејач наскоро ќе ја напушти болницата и ќе се врати на своите секојдневни обврски и настапи.

Пред една година тој беше опериран во Љубљана

Да ве потсетиме дека Радиша Трајковиќ Џани важи за еден од највеселите и најенергичните пејачи на сцената, а публиката го памети многу години по неговите бројни хитови и атмосферата што ја создава на настапите. Токму затоа многу негови колеги и обожаватели испраќаат пораки за поддршка и му посакуваат брзо закрепнување.

Точно пред една година, Џани беше отпуштен од болницата во Љубљана, каде што беше опериран на раката, која ја скрши на неколку места додека скијаше во Италија, за што пишувавме претходно.

Неговата сопруга не се разделуваше со него и цело време се обидуваше да му го олесни патувањето, за сè да заздрави.

Да потсетиме дека Радиша Трајковиќ Џани се здоби со сериозна повреда на скијање во Италија. На Џани му беше укажана помош на патеката, веднаш му ја преврзаа раката и го ставија на носилка, а потоа го префрлија во амбулантното возило.

