Џасвин Санга се изјасни за виновен за трговија со дрога во која беше убиен Метју Пери

Џасвин Санга, попозната како „Кралицата на кетаминот“, се согласи да се изјасни за виновна за продажба на дрогата што на крајот го уби актерот од „Пријатели“ Метју Пери.Јасвин Санга ќе се изјасни за виновен по пет точки во Лос Анџелес, вклучувајќи едно обвинение за дистрибуција на кетамин што резултирало со смрт или телесни повреди.Таа се соочи со девет обвиненија. Обвинителите го нарекоа нејзиниот дом во Лос Анџелес „објект за трговија со дрога“ и пронајдоа десетици ампули кетамин.Инаку, Пери беше пронајден мртов во џакузи во дворот на неговата куќа во Лос Анџелес во октомври 2023 година, а прегледот утврди дека неговата смрт е предизвикана од ефектите на кетамин.Санга е еден од петте лица, вклучувајќи ги лекарите и асистентот на актерот, за кои американските власти тврдат дека му снабдувале на Пери кетамин, искористувајќи ја неговата зависност за профит, што довело до неговата смрт од предозирање. Меѓу нив се д-р Салвадор Пласенсија и д-р Марк Чавез, двајцата лекари кои продавале кетамин, Кенет Ивамаса, кој работел како асистент на Пери и живеел со него, и Ерик Флеминг, кој му го продал на Пери кетаминот што го добил од Санга.Се очекува Санга да се појави на суд во наредните недели за да се изјасни за виновен како дел од договорот за признавање на вина со федералните власти.Нејзиниот адвокат во изјава за Би-Би-Си изјави дека таа ја презема одговорноста за своите постапки. Санга се соочува со максимална казна од 65 години затвор. Патем, смртта на Пери и истрагата за тоа како тој се здобил со толкава количина дрога во текот на неколку години, дадоа увид во холивудската мрежа на кетамин, која еден од лекарите ја нарече „дивиот запад“.Санга наводно се дружела со бројни познати личности, а една од нејзините пријателки изјавила за „Дејли меил“ дека таа присуствувала на доделувањето на Златните глобуси и Оскарите.

