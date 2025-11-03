Џастин Балдони би можел да ѝ исплати на Блејк Лајвли милиони отштета откако неговата тужба беше отфрлена

0 SHARES Сподели Твитни

Актерот Џастин Балдони ќе мора „да посегне длабоко во џебовите“ бидејќи би можел да ѝ плати на својата колешка Блејк Лајвли милиони долари откако неговата тужба беше отфрлена.

Тужбата од 400 милиони долари што ја поднесе против неговата колешка од „It Ends With Us“, Блејк Лајвли, како и нејзиниот сопруг Рајан Рејнолдс и Њујорк тајмс, беше официјално отфрлена во петок.

Судијата Луис Џ. Лиман пресуди во јуни, велејќи дека обвинувањата на Балдони за изнуда и клевета не ги исполнуваат потребните стандарди.

Балдони тврдеше дека Лајвли и Рејнолдс презеле чекори за да ја преземат контролата врз филмот од 2024 година пред да започнат „двојна акција“ со уништување преку долга колумна во Њујорк тајмс.

Како извршен директор и основач на продуцентската компанија „Wayfarer Studios“, Балдони имаше рок до 17 октомври да се жали на одлуката на судијата, но тој рок помина без никаква акција.

Како резултат на тоа, судијата потпиша нова наредба на 31 октомври, потврдувајќи дека е донесена конечната пресуда.

Ова значи дека тужбите на Балдони против Лајвли и Рејнолдс за наводна изнуда и клевета, како и против Њујорк тајмс за 250 милиони долари, сега се затворени.

Тој ја поднесе тужбата во јануари оваа година, еден месец откако Блејк Лајвли поднесе тужба против „Wayfarer Studios“, тврдејќи дека била сексуално вознемирувана на снимањето на филм.

Адвокатите на Лајвли ја опишаа тужбата како измама и обид за одмазда. Тие исто така рекоа дека ќе бараат адвокатски трошоци, тројна отштета и казнена отштета против Балдони и другите страни кои поднесоа она што го нарекоа злоупотреба на судскиот систем.

Адвокатите на Блејк Лајвли поднесоа мултимилионска тужба во септември барајќи да добијат милиони од Балдони за трошоците што ги направила бранејќи се од неговите обвинувања, покрај отштета за економска, емоционална и психолошка штета.

Адвокатите на Лајвли, исто така, предложија на Балдони да ѝ се додели казнена отштета за злоупотреба на судскиот систем.

За да го поткрепи своето тврдење, Блејк Лајвли се потпира на закон познат како AB 933, кој стапи во сила во Калифорнија во 2023 година.

Законот, според нејзината тужба, „обезбедува лицата кои претрпеле сексуално вознемирување или одмазда да можат јавно да зборуваат за своите искуства на суд, пред агенции, медиуми и други без страв дека ќе бидат тужени“.

Судијката Лиман сè уште не одлучила дали законот се применува во овој случај, иако правниот тим на Балдони тврди дека не се применува.

Лајвли сака судијата да ѝ наложи на Балдони да ѝ ја плати отштетата, по што би можело да следи расправа за да се утврди точниот износ.

