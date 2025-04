Џастин Бибер е пред банкрот?

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачот Џастин Бибер наводно дојде до банкрот, тврди неименуван извор, додека, пак, тимот на пејачот ги негира овие наводи.

Во изјавата објавена од неговиот тим за односи со јавноста, Бибер ги отфрли тврдењата за стечај како бесмислици и вести за кликање што доаѓаат од несигурни извори кои се разочарани што повеќе не работат со Џастин.

Се започна кога The Hollywood Reporter објави изјава од наводен поранешен вработен во тимот на Џастин Бибер, кој тврди дека пејачот должи милиони долари откако ја откажа турнејата поради здравствени проблеми. По овие гласини, ПР тимот излезе со соопштение за Us Weekly во кое се наведува дека ништо од тоа не е точно.

„Ова е глупост врз основа на лошо информирани извори кои се разочарани што повеќе не работат со Џастин“, се вели во соопштението на тимот.

„Како што Џастин напредува во својата кариера, овие непотребни приказни и лаги ќе продолжат. Тоа нема да го обесхрабри да остане на вистинскиот пат“, додаде тој.

Тие велат дека оние што зборуваат за финансиски проблеми „или не ја разбираат музичката индустрија или се обидуваат да му наштетат на Џастин“.

Според написот во The Hollywood Reporter, откажувањето на Бибер на преостанатите датуми на светската турнеја во февруари 2023 година предизвикало низа финансиски последици кои продолжуваат да го мачат и денес. Се зборува дека пејачот должи голема сума, околу 20 милиони долари.

Изворот тврди дека толку голема сума пари му должи на организаторот на турнејата AEG, бидејќи наводно добил аванс од 40 милиони долари пред почетокот на турнејата.

Турнејата првично требаше да започне во 2020 година, но беше одложена поради пандемијата на коронавирус. Сепак, повторно беше одложено во 2022 година, откако му беше дијагностициран синдромот Рамзи Хант, што му предизвика парализа на лицето.

