Џастин Бибер размени нежности со сопругата: Со еден потег негираше дека се разведуваат

Американскиот пејач Џастин Бибер и неговата сопруга Хејли Бибер разменија нежни зборови на забава во Лос Анџелес за да го прослават излегувањето на неговиот нов албум „Swag“, откако тој призна дека имаат брачни проблеми.Тој објави фотографии на кои разменуваат бакнежи. Со овој потег ги негираше обвинувањата дека се разведуваат.На забавата присуствуваа и нивните пријатели и соработници. Освен што го слушаа гореспоменатиот албум, тие уживаа и играјќи голф. View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@lilbieber)За потсетување, во песната „Walking Away“, Бибер споменува партнерка која му фрлала камења по грбот додека бил беспомошен, а фановите заклучиле дека станува збор за Хејли.„Ти беше мојот дијамант. Ти дадов прстен, ти ветив. Ти реков: „Ќе се променам“. Тоа е едноставно човечка природа, болки во растењето. Бејби, не се откажувам“, е дел од текстот.Извори за американското списание „Пејџ Сикс“ изјавиле дека неговиот однос со Хејли се влошил додека се борел да се справи со славата. Двојката раскинала и се смирил неколку пати. Тие се венчале во 2018 година и го добиле синот Џек Блус во 2024 година. Тие ги обновиле своите завети истата година.

