Џем за дијабетичари, совршен за есен: Направен е од само 3 состојки и има привлечен вкус

Ќе ви треба:

400 г бобинки по ваш избор2 лажици ксилитол2 лажици сок од лимон

Подготовка:

Во тенџере, измешајте го овошјето, ксилитолот и сокот од лимон, потоа промешајте и оставете да се готви, мешајќи постојано, на средна температура. Откако ќе зоврие, гответе уште десет минути, мешајќи постојано. Намалете ја температурата на ниско, потоа гответе уште 20 минути, мешајќи постојано, додека џемот не се згусне. Конечно, истурете го топлиот џем во стерилизирани тегли и покријте. Оставете постепено да се олади, а потоа префрлете го во фрижидер.

