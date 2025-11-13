Џенифер Анистон за прв пат проговори за својот партнер: Тој е многу посебен

0 SHARES Сподели Твитни

Американската актерка Џенифер Анистон за прв пат проговори за својот партнер Џим Кертис во интервју за новиот број на списанието Elle.

„Хипнозата е една од многуте работи што ги прави. Тој е извонреден и им помага на толку многу луѓе. Тој е многу посебен, приземен и љубезен. Тој сака да им помогне на луѓето да заздрават, да ја надминат траумата и да се опорават“, рече таа.

Додаде дека хипнозата е прекрасна работа на која одлучил да го посвети својот живот. Кога ја прашале дали има нешто за кое жали во животот, Џенифер Анистон рекла дека не жали. Таа исто така откри и кој е најдобриот совет што некогаш го добила.

„Ширли Меклејн секогаш велеше: „Остани верна на себе. Не прави ништо што те прави да се чувствуваш непријатно. Ако е правилно за твоето срце и твојата душа, послушај го“, рече таа.

Актерката неодамна објави фотографија од себе со Џим Кертис на социјалните мрежи, пишувајќи: „Среќен роденден, љубов моја, сакан мој“. На овој начин, таа ги потврди месеците шпекулации дека се заедно. Тој напиша во објава на Инстаграм: „Ако ова е сон, не сакам да се разбудам“.

