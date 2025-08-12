Џенифер Анистон открива како се чувствувала откако Бред Пит ја изневерил: „Јас лично го сфатив тоа“

0 SHARES Сподели Твитни

Американската актерка Џенифер Анистон за прв пат проговори за тоа како се чувствувала по разводот од Бред Пит, по што следеа бројни медиумски извештаи за неговото неверство.

Своето прво интервју за разводот го даде во 2005 година за „Vanity Fair“. Тој ја остави поради Анџелина Џоли, која ја запозна на снимањето на филмот „Mr. & Mrs. Smith“.

„Се сеќавам кога го направив тоа интервју, беше малку вознемирувачко. Бев ранлива во тоа време, но беше достојно за мемоари. Новинарството ми изгледаше како еден вид спорт тогаш. Очигледно сите имаме некаков вид посттрауматски стрес, поради што се плашам од интервјуа“, рече таа во ново интервју за гореспоменатиот медиум.

Додаде дека тоа е „сочно“ четиво за луѓето и ако не гледаат сапуници, ги следат таблоидите.

„Штета што мораше да се случи, но се случи и го сфатив премногу лично“, рече таа, признавајќи дека не е доволно силна за да се справи со сето тоа.

„Ние сме човечки суштества, иако некои луѓе не сакаат да веруваат дека сме. Тие мислат: „Ти се согласи, па мора да го трпиш“, но ние навистина не се согласивме“, рече таа.

Анистон и Пит се запознаа во 1998 година. Се свршија во 1999 година и се венчаа една година подоцна. Нивната љубовна приказна не траеше долго. Се разведоа во 2005 година.

