Џенифер Лопез во попровокативна улога од кога било: Сите ги гледаат нејзините облини и се прашуваат дали ѝ се смешка номинација за Оскар (ВИДЕО)

Објавени се првиот трејлер и официјалниот постер за новиот филм на Џенифер Лопез, мјузиклот „Бакнеж на жената-пајак“, кој ќе се појави во кината на 10 октомври, а веќе се вели дека ова е улогата на нејзиниот живот.

Латино дивата Џенифер Лопез повторно успеа да ги изненади публиката и критичарите. По романтичните комедии што ја направија позната и успехот на филмот „Волстрит журнал“, Џеј Ло се враќа на големото платно во својот најамбициозен проект досега, мјузиклот „Бакнеж на жената-пајак“.

Филмот, чија премиера е закажана за 10 октомври, веќе привлекува огромно внимание. Критичарите веќе веруваат дека Лопез овој пат ги има сите адути за најголемите актерски награди, вклучително и номинација за Оскар.

„Ова е една од нејзините најнапорни улоги, сосема различна од сè што направила досега“, пишуваат американските медиуми, нагласувајќи дека Лопез се истакнува во филмот и како актерка и како пејачка.

Од трејлерот можете да видите дека Џенифер изгледа поубаво, погламурозно и попровокативно од кога било. Во елегантни, но провокативни костими, таа плени со самоуверен став и енергија што го освојува екранот.

Нејзината фигура, грациозни движења и заводлив поглед потсетуваат на златното доба на Холивуд, додека нејзиниот софистициран стил нагласува дека ова е сериозно уметничко достигнување, а не само забавен мјузикл.

Комбинацијата од нејзиниот беспрекорен изглед и силна емоционална изведба во оваа тешка улога веќе навестува голем кинематографски успех и уметнички триумф. Публиката и критичарите се согласуваат за едно – Џенифер Лопез никогаш не изгледала и не глумела толку силно на екранот.

