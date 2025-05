Џенифер Лопез во центарот на вниманието: Жежок бакнеж со танчерка го „запали“ AMA настапот – јавноста поделенa (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Џенифер Лопез повторно докажа дека знае како да привлече внимание – и тоа не само со нејзиниот глас и танц, туку и со провокативен потег кој веднаш стана вирален. На годинешното доделување на Американските музички награди (AMA), кое се одржа на 26 мај во Лас Вегас, 54-годишната ѕвезда приреди незаборавен настап што ги разбранува и фановите и критичарите.Лопез го отвори шоуто со енергична музичко-сценска изведба составена од микс од 23 нејзини хитови. Но она што најмногу привлече внимание не беше ниту костимот, ниту кореографијата – туку моментот кога страсно ја бакна една од танчерките на сцената, а веднаш потоа и еден од машките танчери. Публиката реагираше бурно, а социјалните мрежи експлодираа со коментари, пофалби, но и критики.

Jennifer Lopez makes out with her dancers during her opening number at the #AMAs. pic.twitter.com/4ax373cVV3— Buzzing Pop (@BuzzingPop) May 27, 2025

Настапот беше дизајниран да биде силно театрален и симболичен, што дел од јавноста го поздрави како уметничка слобода и храброст. Но други, особено на платформите како „X“ (поранешен Twitter) и Instagram, го оценија потегот како „претеран“ и „очајнички обид за медиумско внимание“ – особено во сенка на шпекулациите за нејзиниот развод со актерот Бен Афлек.„Џеј Ло се обидува да покаже дека е слободна и независна жена, но сето тоа изгледа принудено“, напиша еден корисник на социјалните мрежи. Други, пак, ја поддржаа, нарекувајќи ја „икона која не се плаши да ги руши табуата“.

Иако Џенифер го доби најголемото медиумско внимание, главната победничка на вечерта беше Били Ајлиш, која замина дома со дури седум статуетки, вклучувајќи ги „Изведувач на годината“ и „Албум на годината“ за нејзиниот албум „Hit Me Hard and Soft“.И покрај поделбата на мислењата, едно е сигурно – Џенифер Лопез уште еднаш ја покажа својата способност да биде тема број еден. Дали настапот беше чиста провокација или уметнички израз на слобода? Јавноста сè уште дебатира, но едно е сигурно – никој не остана рамнодушен.



