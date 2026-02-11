Џенифер Лопез ги излудува фановите со фотографии од теретана: Ги покажува резултатите од тренингот во атрактивна облека

0 SHARES Сподели Твитни

Американската музичка ѕвезда Џенифер Лопез (56) привлече внимание на социјалните мрежи откако сподели серија фотографии од нејзината домашна теретана.

Имено, пејачката и актерка позираше во спортски сет во бордо боја, кој се состоеше од краток топ со долги ракави и хеланки во иста боја, кои ја истакнуваа нејзината завидна фигура и гради.

На фотографиите, направени со мобилен телефон во модерна теретана, Лопез позираше пред огледало со минимална шминка, а со објавата кратко додаде: „Останете едноставни“.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Соопштението предизвика бројни реакции од фановите.

„Тоа е тоа. Големата Џени од Блокот, не мала верзија“, „Колку и да ја мразат некои, никогаш нема да ја видите скршена, запоставена или апатична“, „Прекрасна“, „Успеа“, „Кралица“, „Таа се труди толку многу да изгледа како да има 23 години“, беа некои од коментарите.

Со оваа објава, Џенифер уште еднаш покажа дека не ѝ е грижа за критиките за начинот на кој се облекува во педесеттите години. За време на концертот во Лас Вегас, на 30 декември минатата година, Лопез им се обрати на публиката во врска со негативните коментари што ги добива на социјалните мрежи: „Фала му на Бога што го правам ова долго време. Можам едноставно да игнорирам многу од тоа. Навистина не значи ништо. Постојано им го кажувам тоа на моите деца“, рече Џенифер.

„’Зошто секогаш се облекува така? Зошто не се облекува за своите години? Зошто е секогаш речиси гола?’ – и јас реков: ‘Да имаше таков задник, и ти ќе беше гола’“, рече Џенифер со смеа, покажувајќи го својот препознатлив став и самодоверба.

