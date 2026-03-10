Џенифер Лопез за разводот од Марк Ентони: Беше многу тежок период

0 SHARES Сподели Твитни

Џенифер Лопез неодамна отворено проговори за разводот од пејачот Марк Ентони, со кого ги има близнаците Макс и Ема. Таа се потсети колку бил тежок тој период во нејзиниот живот и како во еден момент била на работ да се откаже од сè.

За време на нејзиниот настап во Лас Вегас, таа се пошегува за своите бракови, но набрзо призна дека разводот воопшто не бил лесен.

„По мојот трет развод, претпоставувам дека веќе бев навикната на тоа. Всушност, воопшто не е смешно. Беше многу тежок период“, рече таа на шега.

Таа објасни дека во тоа време била самохрана мајка со две млади близначиња и дека ѝ било многу тешко да се справи со сите предизвици. Затоа решила да побара совет од својата менторка, Луиз Хеј.

„Бев самохрана мајка со две тригодишни близначиња и ја повикав мојата менторка Луиз Хеј. Ме праша: „Џенифер, ти си танчерка, нели?“ Јас реков: „Да.“ Потоа ме праша: „Кога танцуваш и правиш грешка, што правиш?“ Јас реков: „Продолжувам додека не научам.“ А таа рече: „Па, така е во животот. Само продолжи да танцуваш.“

Лопез ја сподели пораката со публиката, нагласувајќи дека е важно да се продолжи без оглед на животните тешкотии.

„Ви посакувам истото на сите – без разлика што ви носи животот, танцувајте, танцувајте и повторно танцувајте. Ве сакам толку многу“, рече таа.

За потсетување, Џенифер Лопез и Марк Ентони беа во брак од 2004 до 2014 година, а заедно ги имаат близнаците Макс и Ема. Пејачката претходно беше во брак со Оџани Ноа, Крис Џад и актерот Бен Афлек.

Во неодамнешно интервју, таа зборуваше и за своите претходни врски и призна дека долго време не се чувствувала вистински сакана.

„Она што го научив не беше дека сум несакана. Проблемот беше што тие едноставно не можеа да ми го дадат она што го барав. Тие го немаат тоа во себе и прво мора да научат да се прифатат и сакаат себеси“, рече таа во интервју со водителот Хауард Стерн.

Сепак, таа додаде дека верува оти нејзините поранешни партнери ѝ дале сè што можеле.

„Секој пат ми даваа сè што имаа – прстени, куќи, брак и сè што можев да посакам“, рекла таа.

Кога водителката изјави дека проблемот е што не ја сакаат, Лопез кратко одговори: „Не ја сакаа. А ни јас не се сакав себеси“.

Конечно, таа истакна дека животот во светот на славата има своја цена.

„Кога ја работите оваа работа и го достигнувате нивото на слава за кое зборуваме, тоа си има своја цена. Мора да се прилагодите бидејќи, од друга страна, тоа е многу привилегиран живот“, заклучи таа.

