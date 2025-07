Џенифер Лопез имаше лоша среќа, и падна здолништето: Среќна сум што имав долна облека

0 SHARES Сподели Твитни

Американската музичка ѕвезда Џенифер Лопез доживеа незгода за време на концерт во Варшава. ѝ падна здолништето, а нејзината реакција ги насмеа нејзините обожаватели.Се обиде да ја зграби за здолништето, но не успеа. Гордо позираше и рече: „Јас сум во долна облека.“Една од нејзините танчерки се обиде да ѝ го закопча здолништето, но безуспешно. На крајот, таа го зеде и го фрли во публиката.When your skirt fall off but you’re Jennifer Lopez 😎😎 https://t.co/4kGbPhqVbE— Nala´s assistant (@Nalasassistant) July 27, 2025„Драго ми е што додадоа слоеви на тој костим и ми е мило што носев долна облека. Обично не носам долна облека“, рече таа. Пејачката ја продолжи својата европска турнеја „Up All Night: Live in 2025“ откако го прослави својот 56-ти роденден во Анталија.Таа уживаше со блиски пријатели. На социјалните мрежи сподели видеа од себе како танцува покрај торта. Објави и фотографии од нејзината хотелска соба, од концерт и фотографија од детството.„Ти си вистински дар! Ви благодарам многу за сите ваши прекрасни желби за роденден“, напиша таа.

