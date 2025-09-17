Џенифер Лопез непрепознатлива со руса коса: Целосна трансформација за нов филм

0 SHARES Сподели Твитни

Американската музичка ѕвезда Џенифер Лопез изгледа непрепознатливо на новите фотографии, а некои од нејзините обожаватели помислија дека е Гвен Стефани. Таа го промени својот изглед за својата нова улога.

Имено, таа глуми во филмот „Kiss of the Spider Woman“ во режија на Бил Кондон. Таа позираше во пин-ап стил носејќи марама за коса и црвен кармин.

„Да се ​​игра Аурора беше како да се танцува низ златното доба на киното… Со сјај, гламур и многу танцување. Враќањето во времето никогаш не било позабавно“, напиша таа на социјалните мрежи.

„Kiss of the Spider Woman“ ја раскажува приказната за политичкиот затвореник Валентино, кој дели затворска ќелија со Молина, осуден за јавна непристојност.

Се создава неочекувана врска додека Молина го раскажува заплетот на холивудскиот мјузикл во кој глуми Ингрид Луна. Ова кинематографско достигнување е базирано на истоимената книга од Мануел Пуиг од 1976 година.

Филмот премиерно беше прикажан во јануари оваа година на Филмскиот фестивал Санденс. Во кината доаѓа следниот месец.

