Џенифер Лопез непрепознатлива со руса коса: Целосна трансформација за нов филм

Американската музичка ѕвезда Џенифер Лопез изгледа непрепознатливо на новите фотографии, а некои од нејзините обожаватели помислија дека е Гвен Стефани. Таа го промени својот изглед за нова улога.Имено, таа глуми во филмот „Бакнеж на жената-пајак“ во режија на Бил Кондон. Таа позираше во пин-ап стил, носејќи шал за коса и црвен кармин.„Играњето на Аурора беше како танцување низ златното доба на филмот… Со сјај, гламур и многу танцување. Враќањето во времето никогаш не било позабавно“, напиша таа на социјалните мрежи.„Бакнежот на жената пајак“ ја раскажува приказната за политичкиот затвореник Валентино, кој ја дели затворската ќелија со Молина, осуден за јавно недолично однесување.Се создава неочекувана врска додека Молина го прераскажува заплетот на холивудски мјузикл во кој глуми Ингрид Луна. Оваа кинематографија е базирана на истоимената книга од Мануел Пуиг од 1976 година.Филмот премиерно се претстави во јануари оваа година на Филмскиот фестивал Санденс. Во кината ќе пристигне следниот месец.

